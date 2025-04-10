Некоторым россиянам ограничат выдачу наличных с 1 сентября

С 1 сентября в России введут ограничения на выдачу наличных. Некоторые россияне не смогут снять больше 50 тысяч рублей. Информацию об инициативе опубликовали на официальном сайте правовых актов.

Закон подразумевает около 30 пунктов по защите россиян от мошенников. Среди них — запрет на выдачу более 50 тысяч рублей в сутки, если при запросе выявят признаки мошеннических действий.

Ограничение будет действовать 48 часов. Банк обяжут незамедлительно уведомить клиента о причинах запрета.

Президент Владимир Путин подписал закон против кибермошенничества 1 апреля. Среди нововведений — возможность ограничения на удаленное оформление сим-карт, а также запрет для госорганов использовать иностранные мессенджеры при общении с клиентами. Это касается операторов связи, цифровых платформ, банковских учреждений и госструктур.