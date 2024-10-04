«Не надо бояться и пугать». Рассказы о передаче ипотеки по наследству назвали мифом

В столице выросли цены на квартиры в новостройках, а при ставке по ипотеке в 24% ежемесячный платеж может превысить 140 тысяч рублей. Некоторые заемщики опасаются брать кредиты, чтобы не расплачиваться за них «до пенсии». Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко рассказал 360.ru, что на самом деле не все так плохо.

По словам эксперта, не наложенная на 25-летний опыт российской ипотеки математическая информация приводит к неправильным выводам. Он добавил, что за последние 10-15 лет средний срок ипотечного кредита вырос с 20 до 25 лет.

«Последние данные, которыми можно оперировать, ссылаясь на Банк России, говорят о том, что средневзвешенная выдача кредитов — 25 лет. Они считают в месяцах, это 300 месяцев. Есть другая статистика, что средний срок жизни кредита в России никогда не превышает 10 лет. Обычно колеблется от семи до 10 лет, потому что вот этот сценарий ужаса, что [придется] 30 лет платить, не исполняется», — объяснил Гордейко.

Он напомнил, что к среднему возрасту заемщика не стоит прибавлять 30 лет, чтобы узнать, когда удастся погасить ипотеку.

«Статистика четвертьвековая говорит, что не надо бояться и пугать всех рассказами о том, что будем передавать ипотеку по наследству. Это, я думаю, очень некорректный комментарий», — добавил собеседник 360.ru.

В начале октября Сбербанк поднял ставку по ипотеке на 0,9%. Минимальные ставки на квартиры в новостройках составили 21,9%.