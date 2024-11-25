Названы четыре драгоценных камня с высокой доходностью

В России увеличился спрос на драгоценные камни в первом квартале этого года, причем он вырос втрое, если сравнить с аналогичным периодом в 2023 году. Об этом РБК рассказала геммолог, основательница ювелирного бренда Tatiana Diamonds, специалист по бриллиантам и цветным камням Татьяна Такташева.

По ее словам, россияне предпочли инвестировать в драгоценные камни из-за экономической и геополитической неопределенности. На это также повлияла отмена НДС на покупку бриллиантов осенью 2022 года.

Такташева пояснила, что такие защитные активы помогут сохранить денежные средства в условиях роста цен и сильных колебаний валютных курсов. Частные инвесторы смогут диверсифицировать риски в период кризисов и рецессий.

Еще один плюс таких инвестиций заключается в том, что нет реестра владельцев драгоценных камней, а также эти активы нельзя заморозить в отличие от счетов и ценных бумаг.

Геммолог посоветовала инвестировать не только в бриллианты, но также в рубины, изумруды и сапфиры, которые пользуются спросом и в России, и за границей. Можно увеличить капитал и приобретением камня турмалин параиба, чья стоимость сопоставима с бриллантом, но потом успеть его продать до того, как к нему пропадет интерес на рынке.

Ранее в Женеве на аукционе Christie’s продали за рекордные 881 миллион рублей изумруд прямого потомка пророка Мухаммеда весом 37 карат.