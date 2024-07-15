Нарушения нашли в рекламе Альфа-банка с Инстасамкой

Дело за нарушение закона о рекламе завела Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по жалобе зрителя, посмотревшего совместный клип певицы Инстасамки и Альфа-банка. На это указали в постановлении, опубликованном в базе решений и правовых актов ведомства.

В тексте документа отметили, что закон предусматривает включение наименования компании в рекламе банковских услуг. Но в появившемся на YouTube-канале исполнительницы Инстасамки клипе этих данных нет, хотя артистка прямо рекламирует услуги бренда банка.

«Спорным в рекламируемом объекте является выражение: „Да, я альфа-самка с картой Альфа-банка. Я трачу без тормозов, у меня есть карта. С Альфой я богата, я трачу без тормозов“», — говорится в тексте постановления.

За нарушение исполнительнице и банку грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей.

В начале ноября прошлого года ФАС завела дело против Альфа-банка по жалобе зрителя, увидевшего рекламу о кредитных картах. Заявитель подчеркнул, что в рекламе крупным шрифтом показали информацию о бесплатном обслуживании карты, но в сноске говорилось, что бесплатным станет только первый год кредита, а после владельцу придется платить 990 рублей.