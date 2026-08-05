Начался прием заявок на молодежную премию «Надежда России»

Заявки на соискание молодежной премии в области науки и техники «Надежда России» начали принимать с недавнего времени. Мероприятие направлено на поддержку инновационного развития экономики страны, а также на воспитание и поддержку молодых талантливых научных и инженерных кадров.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что премия является одним из важнейших мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента. Среди номинаций премии есть и те, что связаны с экологией. Это, например, технологии экологически чистой и ресурсосберегающей энергетики или высокопродуктивное и экологически чистое агрохозяйство и аквакультура.

Прием заявок продлится до 15 октября. С положением о премии и условиями участия можно познакомиться по ссылке: [https://rusea.info/hoay](https://rusea.info/hoay).