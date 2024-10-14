МТС обязали выплатить в бюджет 3 млрд рублей незаконного дохода

ФАС рассмотрела антимонопольное дело МТС и обязала компанию перечислить в бюджет три миллиарда рублей «незаконно полученного дохода». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФАС, весной 2024 года компания на 8% необоснованно повысила стоимость услуг сотовой связи, тем самым ущемив интересы потребителей.

Ведомство предписало МТС снизить тарифы для абонентов, для которых увеличивали цену на услуги сотовой связи. Также в пресс-службе отметили, что впервые изъяли необоснованно полученный доход и перечислили эти средства в бюджет. Такая мера будет способствовать предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи, подчеркнули в ФАС.

Ранее председатель Союза потребителей России объяснил, что полученные от МТС деньги перевели в бюджет, так как вернуть их абонентам нельзя из-за невозможности проконтролировать перечисление. Ни одной службе судебных приставов не под силу проследить за передвижением средств 30 миллионам потребителей, заключил он.