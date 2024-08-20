«Может прийти криминал». Россиянам объяснили, почему нельзя запретить МФО

Центральный банк России предложил реформировать рынок микрофинансирования, разделив его на три сегмента, а самыми зарегулированными сделать классические МФО. Экономист Николай Кульбака в беседе с 360.ru рассказал, как эти предложения отразятся на рынке в целом, и почему нельзя отказываться от контроля за этой сферой.

Он отметил, что отказаться от рынка микрофинансирования полностью нельзя. Если государство перестанет вмешиваться в его работу, он станет нелегальным.

«Потому что на самом деле проблема простая — если государство уйдет из этого рынка, то туда может прийти криминал. Поэтому в принципе его довольно сложно не поддерживать», — заявил Кульбака.

Экономист также указал на срок реализации идеи ЦБ. Реформирование сферы микрофинансирования может занять несколько лет.

«Скорее всего это планы на 2025–2027 годы, но о более точных последствиях реформ в сфере МФО можно будет говорить, когда появятся конкретные документы», — заявил собеседник 360.ru.

В чем смысл делений по целевым значениям

По данным «Ведомостей», Банк России предлагает разделить микрофинансовые организации на три категории: компании предпринимательского финансирования, целевого финансирования и классические МФО. Для каждой категории установят определенные перечни и размеры разрешенных операций.

По мнению Кульбаки, в этом случае смысл заключается в том, чтобы разделить рынок по понятным сегментам.

«Чтобы у каждого сегмента стали понятными все риски, и с ними можно было легче работать. Регулятору просто необходимо понятное русло и полная организация работы в этой сфере. В этом есть определенная логика», — подытожил эксперт.

Ранее Центральный банк предложил определить лимит на число одновременно оформленных кредитов «до зарплаты», чтобы россияне ограничили оформление одних кредитов ради погашения других.