Мособлгаз участвует в форуме молодых специалистов «Форсаж-2026»

С 12 по 18 июля в Калужской области проходит XVI форум сообществ молодых специалистов «Форсаж-2026». В мероприятии принимает участие делегация из 14 человек от АО «Мособлгаз».

Главная тема встречи этого года — «Культура производства: будущее в настоящем». Молодые специалисты занимаются презентацией проектов по оптимизации рабочих процессов, обмениваются опытом с коллегами из других индустрий и участвуют в стратегических сессиях по управлению персоналом.

«Шестой раз подмосковные газовики принимают активное участие в этом престижном мероприятии. Такой опыт позволяет нашим молодым специалистам перенимать передовой опыт коллег, чтобы внедрять современные подходы в повседневную работу газовой отрасли сразу после возвращения со смены на реальные объекты Подмосковья», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Участники форума сосредоточены на повышении эффективности, устойчивости и технологического суверенитета российской экономики. Они стремятся не просто обсуждать теорию, но и формировать кадровый резерв страны, создавать среду для немедленного внедрения инновационных решений.

Форум «Форсаж» за более чем 15 лет работы стал уникальной федеральной и межотраслевой платформой, объединяющей молодых специалистов, научное и экспертное сообщество, представителей бизнеса и органов власти для совместной работы над будущим страны. В этом году в форуме примут участие около 100 иностранных русскоязычных участников из более чем 35 стран мира.