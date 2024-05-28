Москва нарастила производство косметики и бытовой химии на треть

В первом квартале 2024 года столичные производители косметики и бытовой химии нарастили выпуск более чем в 1,3 раза. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В столице более 30 предприятий выпускают мыло, моющие средства, парфюмерию и косметику. Они обеспечивают работой более четырех тысяч человек. За первые три месяца этого года они нарастили выпуск продукции на 34,3%», — сказал он.

Максимальный прирост, в 12 раз, показали производители жидкого мыла. С января по март в Москве выпустили в 5,3 раза больше моющих средств, в 3,3 раза — парфюмерии, в 1,4 раза — детских кремов, в 1,3 раза — защитных средств для кожи. Производство средств по уходу за кожей лица нарастили на 38,9%, косметики для губ — на 27%.

Овчинский объяснил увеличение производства появлением новых линеек продукции и расширением каналов сбыта. Среди успешных примеров — производитель нишевой парфюмерии VDOHNI. В его ассортименте пять ароматов и два парфюмерных набора, их можно купить в девяти городах России, а также в Белоруссии и Казахстане. В прошлом году выручка компании увеличилась втрое, а в начале 2024 года ее продукция появилась еще в одной крупной торговой сети.