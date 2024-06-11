Московское областное УФАС России привлекло Управление имущества и земельных отношений к административной ответственности

Поводом к возбуждению дел послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения 6 жалоб на действия организатора торгов – Управления имущества и земельных отношений Администрации городского округа Коломна при организации и проведении аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Коломна Московской области

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на Управление имущества и земельных отношений Администрации городского округа Коломна наложены штрафы общей суммой 180 тыс. рублей.

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Согласно части 6 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка допуска к участию в обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгах, продаже государственного или муниципального имущества – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

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