Московское областное УФАС России оштрафовало ООО «Виктория» за участие в картельном сговоре

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Виктория» и ООО «Профавто» в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд ГБУ РО «Центральная районная больница» в Красносулинском районе, ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области», Министерства образования Тверской области, ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Минсоцразвития МО».