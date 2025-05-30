Московское областное УФАС России оштрафовало ООО «ТСК Сармад» за участие в картельном сговоре

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «БлагоСтройИнжиниринг» и ООО «ТСК Сармад» в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд МБУ «Благоустройство Сергиев Посад».