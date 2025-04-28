Московское областное УФАС России оштрафовало ООО «СЦ» за участие в картельном сговоре

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Охотник № 1 МООИР», ООО «СЦ» и хозяйствующего субъекта в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд ряда спортивных организаций.