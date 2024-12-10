Московское областное УФАС России оштрафовали ООО «СтройСпецСила» за участие в картельном сговоре﻿

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СтройСпецСила», ООО «Технический центр на Суздальской» и АО «САХ района Новокосино» в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд Администрации г.о. Балашиха, Администрации города Реутов, МКУ «БИДХ» Орехово-Зуевского городского округа Московской области, МБУ «Благоустройство-Балашиха».