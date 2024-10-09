Московское областное УФАС России оштрафовало ООО «Стройкомплект» за участие в картельном сговоре

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Стройкомплект» и ООО «Эгида-Партнер» в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное».