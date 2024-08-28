Московское областное УФАС России оштрафовало ООО «Элитстрой» за участие в картельном сговоре

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Элитстрой» и ООО «Юнипроф» в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».