Московское областное УФАС России оштрафовало бывшего генерального директора «Автотрейдер» за нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица относительно рекламы автомобилей в социальной сети.

В ходе рассмотрения Обращения Управлением установлено, что в распространяемой рекламе отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, при этом потребители рекламы вводятся в заблуждение.