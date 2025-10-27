Московское областное УФАС России оштрафовало Банк ВТБ (ПАО) за нарушение Закона о рекламе
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его абонентский номер СМС-сообщений c рекламой финансовых услуг по открытию вклада и страхованию.
В ходе рассмотрения обращения Управлением было установлено, что указанная реклама не содержала наименование лица, оказывающего финансовые услуги, а также иную существенную информацию о рекламируемых финансовых услугах, при этом потребители рекламы вводятся в заблуждение.
Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Решение послужило основанием для привлечения Банка ВТБ (ПАО) к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.
Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.