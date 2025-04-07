«Монетная неделя». Россиянам предложили обменять мелочь на банкноты

Центробанк: россияне смогут с 7 по 19 апреля обменять монеты на банкноты

В России стартовала акция Центробанка под названием «Монетная неделя», в рамках которой монеты любого номинала можно обменять на бумажные банкноты. Об этом сообщила «Российская газета» .

Центробанк проводит эту акцию каждый год, чтобы сократить издержки на поддержание оборота наличных денег в стране. Банкноты дешевле и удобнее использовать, хотя монеты и долговечнее.

Россияне смогут обменять монеты в магазинах и банках, участвующих в акции. Причем их примут без комиссии, а кассиры не станут выражать недовольство. Чтобы сразу зачислить деньги на счет в банке, необходимо взять с собой паспорт.

«На сайте МонетнаяНеделя.РФ легко можно найти удобную для себя точку. Если мелочи накопилось много, рекомендую заранее рассортировать монеты по номиналам, так их подсчет на кассе пройдет быстрее», — рассказал представитель ЦБ Константин Демидов.

Акция продлится с 7 по 19 апреля.

В прошлом году в Подмосковье обменивали мелочь на банкноты с 20 мая по 2 июня.