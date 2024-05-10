Мишустин призвал отрегулировать работу маркетплейсов в России | 360°

Деньги 10 мая 2024, 15:12 Мишустин призвал отрегулировать работу маркетплейсов в России Мишустин: нужно аккуратно отрегулировать работу маркетплейсов РИА «Новости»

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Исполняющий обязанности премьера, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин в ходе заседания в Госдуме заявил, что необходимо аккуратно отрегулировать работу маркетплейсов в стране. По его словам, у россиян много вопросов к интернет-площадкам.

«Если говорить о правах, которые не должны нарушаться, конечно, эта тема требует дополнительного регулирования», — сказал Мишустин.

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Он подчеркнул, что работа офлайн-магазинов в достаточной степени урегулирована. В случае с маркетплейсами нужно не допустить злоупотреблений доминирующим положением на рынке, подытожил и. о. премьера.

В конце января 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Ozon и Wildberries доминирующими маркетплейсами, которые занимают почти 80% рынка. Ведомство потребовало от Wildberries устранить нарушения в работе с продавцами.