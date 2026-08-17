Минстрой запланировал сократить сроки строительства многоквартирных домов на 250 дней

Минстрой планирует уменьшить средние сроки строительства многоквартирного дома с 1 250 до одной тысячи дней, заявил статс-секретарь — заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек. Об этом сообщил ТАСС .

По словам чиновника, раньше на возведение типового дома уходил 2 181 день. В последние несколько лет началась активная работа по сокращению строительного цикла в рамках федерального проекта «Новый ритм строительства.

Сейчас работы выполняют в среднем за 1 250 дней. К 2030 году этот показатель надеются довести до одной тысячи дней.

Замминистра подчеркнул, что следует сокращать количество процедур и документов без ущерба для безопасности и качества строительства. Акцент ставится на повышение производительности труда и цифровое развитие.

Ранее зампред Правительства Марат Хуснуллин заявил, что в строительной отрасли есть серьезный кадровый голод. Не хватает примерно 200 тысяч человек.