Минпромторг: рынок российской моды достиг 500 миллиардов рублей

Объем рынка отечественных модных изделий по итогам прошлого года составил около 500 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Глава Минпромторга отметил, что сам носит одежду российских производителей: его костюм сшит в калининградском ателье, а также у него есть несколько косовороток от местных дизайнеров.

По словам министра, российские предприятия обладают хорошими швейными возможностями. Однако для создания сложных тканей отрасли необходимо развивать собственное производство сырья. В мире растет потребление искусственных материалов, включая полиэфирные волокна, полиамид и вискозу.

«Россия здесь должна оставаться в тренде, должна иметь собственную базу», — подчеркнул Алиханов.

Он добавил, что ведомство поддержало проект в Татарстане по производству ПЭТФ и полиэфирного волокна, необходимого для изготовления современных высокотехнологичных тканей.