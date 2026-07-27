Минпромторг: рынок российской моды достиг 500 миллиардов рублей
Объем рынка отечественных модных изделий по итогам прошлого года составил около 500 миллиардов рублей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
Глава Минпромторга отметил, что сам носит одежду российских производителей: его костюм сшит в калининградском ателье, а также у него есть несколько косовороток от местных дизайнеров.
По словам министра, российские предприятия обладают хорошими швейными возможностями. Однако для создания сложных тканей отрасли необходимо развивать собственное производство сырья. В мире растет потребление искусственных материалов, включая полиэфирные волокна, полиамид и вискозу.
«Россия здесь должна оставаться в тренде, должна иметь собственную базу», — подчеркнул Алиханов.
Он добавил, что ведомство поддержало проект в Татарстане по производству ПЭТФ и полиэфирного волокна, необходимого для изготовления современных высокотехнологичных тканей.