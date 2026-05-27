Минфин скорректирует параметры бюджета на фоне изменения макроусловий

Сложные внешнеполитические условия вынуждают изменять параметры бюджета, но основные обязательства государства будут выполняться, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Интервью с ним опубликовал «Коммерсант» .

Силуанов назвал причины изменения параметров бюджета — это изменение макроусловий, в том числе конфликт на Ближнем Востоке и необходимость концентрации ресурсов на приоритетных направлениях.

Минфин подготовил изменения в законодательство, которые позволят исполнять обязательства, невзирая на внешние факторы.

«Это касается обеспечения выполнения социальных программ, обороноспособности и безопасности страны, технологических приоритетов, а также обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок», — резюмировал Силуанов.

Ранее министр рассказал, что ситуация с блокадой Ормузского пролива создала энергетический кризис и может привести к глобальной рецессии.