Минфин России объявил о начале замещения суверенных евробондов

Минфин России запускает процедуру замещения суверенных еврооблигаций. Речь идет о государственных облигациях, стоимость которых указана в иностранной валюте.
«Замещению подлежат еврооблигации России лиц, являющихся держателями еврооблигаций на конец операционного дня 12 сентября 2024 года», — сообщили в пресс-службе.
В прошлом году российских эмитентов евробондов обязали выпустить замещающие облигации. Объем замещающих ценных бумаг должен совпадать с объемом еврооблигаций, по которым эмитент не выполнил обязательства.