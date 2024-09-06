Минфин России объявил о начале замещения суверенных евробондов

Минфин России запускает процедуру замещения суверенных еврооблигаций. Речь идет о государственных облигациях, стоимость которых указана в иностранной валюте.

«Замещению подлежат еврооблигации России лиц, являющихся держателями еврооблигаций на конец операционного дня 12 сентября 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

В прошлом году российских эмитентов евробондов обязали выпустить замещающие облигации. Объем замещающих ценных бумаг должен совпадать с объемом еврооблигаций, по которым эмитент не выполнил обязательства.

До этого российским инвесторам помогли вернуть активы на три триллиона рублей. Центробанк рассматривал различные варианты возвращения средств.