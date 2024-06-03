Минфин пересмотрел дефицит бюджета России на этот год

Минфин повысил оценку дефицита бюджета России на 2024 год до 1,1% ВВП

Дефицит федерального бюджета России по итогам 2024 года увеличится до 2,12 триллиона рублей, что на 525 миллиардов больше установленного законом объема. Об этом говорится в подготовленном Минфином законопроекте , который ведомство внесло на рассмотрение в Госдуму.

Новые параметры Минфин установил на основе новых прогнозов по росту валового внутреннего продукта на этот год в объеме 191,437 триллиона рублей (в прошлой версии были 79,956 триллиона) и инфляции на уровне в 5,1% (в прошлой версии — 4,5%).

Общий объем доходов федеральной казны по итогам года составит 36 062,5 триллиона рублей (18,3% к ВВП), что на 2,8 триллиона ниже установленного законом объема. Расходы на текущий период зафиксировали на уровне 37 182,6 триллиона рублей или 19,4% к ВВП, вместо предусмотренных законом 36 660 триллиона.

Таким образом, общий дефицит по итогам года составит 2 120,1 миллиарда рублей (1,1% к ВВП).

При этом ведомство предложило увеличить верхний предел государственного внутреннего долга с 26,637 триллионов рублей до 26,680 триллиона, а внешний сократить с 64 миллиардов долларов до 63 в американской валюте.

Первоначальную версию закона о федеральном бюджете на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов депутаты Госдумы приняли в ноябре. Документ предусматривал снижение дефицита бюджета и ограничение этого показателя на уровне в 1% ВВП.