Минэнерго заявило о стабилизации ситуации на рынке дизельного топлива в России

Российский рынок дизельного топлива стабилизировался после введения ограничений на экспорт. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики.

«Ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом в настоящее время стабильная», — сказали представители Минэнерго.

На отечественный рынок перенаправили дополнительные объемы, освободившиеся благодаря экспортным ограничениям. В ближайшее время, по информации министерства, правительство продлит запрет для производителей на поставки дизельного топлива за рубеж, действовавший до 1 сентября.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил об отсутствии в стране проблем с обеспечением керосином и дизельным топливом. Внутренний рынок, по его информации, обеспечен.