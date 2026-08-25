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    Минэнерго заявило о стабилизации ситуации на рынке дизельного топлива в России

    Sascha Thelen/dpa
    Фото: Sascha Thelen/dpa/www.globallookpress.com

    Российский рынок дизельного топлива стабилизировался после введения ограничений на экспорт. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики.

    «Ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом в настоящее время стабильная», — сказали представители Минэнерго.

    На отечественный рынок перенаправили дополнительные объемы, освободившиеся благодаря экспортным ограничениям. В ближайшее время, по информации министерства, правительство продлит запрет для производителей на поставки дизельного топлива за рубеж, действовавший до 1 сентября.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил об отсутствии в стране проблем с обеспечением керосином и дизельным топливом. Внутренний рынок, по его информации, обеспечен.