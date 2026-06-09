Михаила Мамуту назначили заместителем председателя Банка России

Деньги
Фото: Деньги/Медиасток.рф

Заместителем председателя Банка России назначили члена совета директоров Михаила Мамуту. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

К новым обязанностям Мамута приступит с 10 июня. Ранее он возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, сказано в сообщении.

Само подразделение реорганизуют и упразднят в феврале 2026 года. На его базе создадут службу по защите прав потребителей, которой будет руководить Екатерина Бутова, и департамент поведенческого надзора, его возглавит Сергей Колганов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина взяла больничный. Она пропустила сначала Петербургский экономический форум, а затем конференцию «Российский фондовый рынок», которую должна была посетить.

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