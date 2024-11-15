Менеджер «Сравни» Татаринцева посоветовала отправить основную часть накоплений на вклады с рекордными ставками

Ставку по вкладам до 24% годовых можно получить при выполнении ряда условий. О них рассказала RT менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева.

По ее словам, для получения повышенной ставки нужно быть новым клиентом банка или перевести в него деньги из другой кредитной организации. Кроме того, необходимо быть зарплатным или премиум-клиентом, ежемесячно тратить определенную сумму по дебетовой карте.

Среди условий также может быть наличие платной подписки или пакета услуг. Некоторым вкладчикам рекомендуется приобрести страховые инвестиционные продукты, объяснила специалист.

Сейчас выгоднее всего отправить основную часть накоплений на долгосрочный вклад, чтобы зафиксировать за собой рекордную ставку на весь период депозита, подчеркнула Татаринцева.