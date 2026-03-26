Mash Money: ломбарды становятся альтернативой кредитам для россиян

Ломбарды в России ежегодно заключают до 2,3 миллионов договоров займа, а общий объем рынка достигает 300–350 миллиардов рублей. Эксперты в беседе с медиапроектом Mash Money отметили рост популярности таких организаций как альтернативы банковским кредитам: клиенты получают крупные суммы быстро и без проверок. В перспективе рынок может вырасти до одного триллиона рублей.

Сегодня в ломбарды закладывают не только украшения, но и дорогие часы, автомобили премиум-класса, получая десятки миллионов рублей за час. Среди клиентов встречаются состоятельные люди и публичные персоны, сделки часто проходят через посредников для сохранения конфиденциальности.

Специалисты предупредили о размывании границ между ломбардами и кредитными организациями, что позволяет обходить банковские процедуры. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призывает усилить контроль.

«Процентные ставки превышают ключевую ставку ЦБ, а договоры часто кабальные», — сказал собеседник.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что ломбарды «паразитируют на гражданах» и их необходимо «изгнать и уничтожить», сравнивая с «педикулезом».