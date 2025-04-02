Максимум 6%. Минцифры опровергло вбросы о повышении ставок IT-ипотеки

Минцифры выступило с официальным опровержением заявлений о повышении ставок IT-ипотеки. Заявление об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

Условия по этой программе остаются прежними: льготная ставка и условия ее сохранения строго закреплены в договоре с банком и не меняются в течение всего срока, на который он заключен,.подчеркнули в министерстве.

Там же пояснили, что ставку могут пересмотреть только при нарушении условий договора самим заемщиком.

«Например, если гражданин не подтвердил в срок соответствие требованиям для получения IT-ипотеки — работу в аккредитованной IT-компании, среднюю зарплату и так далее», — уточнили в пресс-службе.

При этом специалистам, которые предоставляют подтверждающие льготу документы, банки по своему усмотрению могут вернуть сниженную ставку.

«Ставки по ипотечным программам для IT-специалистов остаются на прежнем уровне — максимум 6%. Изменений не планируется», — заверили в министерстве.