Максимальную сумму IT-ипотеки предложили сократить вдвое

Правительство предложило сократить лимит по IT-ипотеке с 18 до 9 млн рублей

В правительстве обсудили сокращение максимальной суммы IT-ипотеки вдвое, до девяти миллионов рублей. По задумке чиновников, это позволит простимулировать реализацию программы в регионах, сообщил РБК .

По информации близкого к Минцифры источника издания, 40% ссуд по программе IT-ипотеки со ставкой 5% выдали в Москве. В правительстве предложили сократить лимит суммы с 18 до девяти миллионов рублей или принять другие меры стимулирования в регионах.

«Это обсуждается. Обсуждаются вообще разные варианты [изменения параметров], в том числе ставка», — подтвердил замглавы Минфина Иван Чебесков.

Он заявил, что программу в том или ином виде продлят. По словам чиновника, правительство примет решение в ближайшее время.

Программу IT-ипотеки запустили в 2022 году. В одном только Подмосковье за первые два месяца приняли более тысячи заявок.