Майнинг-эксперт Дутиков заявил, что Россия в развитии промышленного майнинга уступает лишь США

Рынок криптовалюты стремительно развивается, оборудование для ее добычи становится все более совершенным, а блокчейны активно внедряются в повседневную жизнь людей. Эксперт по майнингу, основатель компании DC Mining Максим Дутиков рассказал «Газете.Ru » о достижениях России в этой области.

Он сообщил, что с 1 ноября 2024 года в стране начнет действовать Федеральный закон, который придаст криптодобыче правовой статус. Ожидается, что полная легализация майнинга принесет пользу не только отдельным майнерам, но и государству в целом.

Это может стать толчком к развитию новых проектов для майнинг-операторов, созданию рабочих мест в регионах, поддержке инноваций, увеличению налоговых поступлений и, конечно, к дополнительной прибыли для поставщиков электроэнергии, активно используемой майнинг-фермами, пояснил эсперт.

Что касается промышленного майнинга, то Россия по-прежнему уступает первое место только США, однако по темпам роста она значительно опережает даже американские показатели. Если интересы всех сторон будут учтены, наша страна имеет все шансы стать абсолютным лидером в этой области, добавил Дутиков.