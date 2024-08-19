Лучшие идеи повышения эффективности бизнеса представили на «Ярмарке успешных практик» в Омске

«Газпромнефть – смазочные материалы» организовала «Ярмарку успешных практик», на которой специалисты компании представили проекты для эффективного ведения производственных и бизнес-процессов. Мероприятие в Омске собрало около 150 участников и экспертов из различных регионов России, а также представителей промышленных предприятий.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Развитие современного производства невозможно без внедрения новых идей. Авторами множества проектов, которые помогают делать компанию эффективнее и сильнее, являются наши сотрудники – специалисты различных направлений. Они не только профессионалы высочайшего уровня, но и безусловные лидеры, вовлеченные, готовые постоянно развиваться и идти вперед. Это дает нам возможность аккумулировать на своих площадках лучший опыт и предлагать универсальные решения как для задач компании, так и в интересах всей отрасли».