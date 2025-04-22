Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России
Роспатент одобрил регистрацию товарного знака Louis Vuitton
Роспатент одобрил заявку Louis Vuitton на регистрацию товарного знака до 2034 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу данных ведомства.
Под этим брендом планируют продавать ювелирные украшения и бижутерию. Предположительно, в Роспатент от компании поступило по меньшей мере 80 заявок.
Бренд приостановил работу в России весной 2022 года.
В конце января французский бизнесмен Бернар Арно, владелец компании LVMH, которой принадлежат в том числе бренды Louis Vuitton и Christian Dior, за один день потерял 11 миллиардов долларов состояния и опустился на пятое место в рейтинге богатейших людей мира.
При этом в сентябре он — также за один день — заработал 17 миллиардов благодаря резкому росту цен на акции из-за новых мер стимулирования экономики в Китае.