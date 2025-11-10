Лишь один из факторов. Что будет с ценами на технику в 2026 году

Аналитик Муртазин: цены на технику в 2026 году вырастут минимум на 10-12%

Цены на технику в России вырастут в следующем году вне зависимости от того, введут в стране технологический сбор, или нет. Об этом 360.ru заявил владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он подчеркнул, что технологический сбор планируют ввести не раньше, чем в сентябре 2026 года, и его размеры пока не зафиксировали.

«Скорее всего, он составит от трех до пяти процентов. Соответственно, мы увидим увеличение цены от четырех до шести процентов на полках магазинов для официальной техники, которые ввозятся в Россию со всеми таможенными формальностями», — объяснил эксперт.

Муртазин напомнил, что на ценообразование влияют разные факторы. По его мнению, стоимость техники будет только расти.

«Что будет происходить осенью 2026 года — большой вопрос, и будет ли введен этот сбор. Но до этого момента цены и так вырастут процентов на 10-12 минимум», — уточнил он.

Специалист обратил внимание, что в октябре россияне бросились скупать различную технику, в том числе бытовую, но теперь по всем сегментам регистрируется падение продаж.

«Я думаю, в 2026 году из-за роста цен падение останется на том же уровне, то есть год к году мы потеряем 20% рынка», — объяснил он.

Ранее экономист Петр Щербаченко предупредил россиян о распространенном приеме недобросовестных продавцов — они завышают цены перед «черной пятницей». Эксперт призвал внимательно изучить стоимость и качество товаров на разных площадках.

Пресс-служба Минпромторга сообщила 360.ru, что технологический сбор разработали в качестве механизма, для укрепления технологического суверенитета страны — полученные деньги направят на госпрограммы по поддержке отрасли.

На первом этапе пошлиной обложат ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, а на втором — электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. В ведомстве добавили, что перед внедрением специалисты проведут тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа.