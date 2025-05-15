Life.ru: новые санкции Евросоюза и отчет ОПЕК повлияют на курс рубля

Курс рубля на следующей неделе может удивить. На фоне укрепления рубля доллар приблизился к психологической отметке в 80 рублей. Экономисты предполагают, что динамика курса будет зависеть от нескольких факторов, написал Life.ru .

Геополитические переговоры, новые санкции Евросоюза и отчет ОПЕК — все это повлияет на курс рубля. Аналитики указывают на риски снижения курса доллара вплоть до 76 рублей, но отмечают, что слишком крепкий рубль невыгоден экспортерам и государству.

Эксперты прогнозируют, что до конца мая курс доллара будет колебаться в диапазоне 79–82 рубля, а евро — 89–92 рубля. Но есть и более оптимистичные прогнозы: при определенных условиях курс доллара может опуститься ниже 73,8 рубля.

В целом, аналитики считают, что геополитика будет определяющим фактором для курса рубля. Если ситуация будет развиваться позитивно, рубль может укрепиться на 2–3%. Однако долгосрочный прогноз остается умеренно негативным для рубля, и наиболее вероятный сценарий на лето — плавное ослабление рубля до уровня 90 рублей за доллар.