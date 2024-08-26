Life: в Госдуме рассмотрят введение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года

В Госдуму 13 августа представили законопроект «О ежегодной денежной помощи семьям с детьми в связи с началом учебного года». В документе указано, что оформить выплату сможет один из родителей детей в возрасте от шести до 18 лет, при условии наличия гражданства РФ. Об этом сообщил Life .

Необходимо, чтобы данный человек проживал на территории России. Ребенок должен достигнуть шести лет не позднее 1 сентября текущего года. Размер выплаты планируется определить на уровне прожиточного минимума для детей в стране. Денежные средства будут перечисляться ежегодно с августа по декабрь.

Если законопроект будет принят, он начнет действовать с 1 января 2025 года, однако пока его судьба остается неизвестной. Ранее аналогичные законопроекты были предложены, но так и не получили одобрения.