Лидеры инвестиционного рынка: названы лауреаты IV Премии «Инвестмент лидерс»
17 ноября завершился IV ежегодный форум «Инвестмент лидерс», который собрал более 3000 участников и стал важнейшим событием года для инвестиционного сообщества. Форум объединил профессионалов из сфер фондового рынка, АйПиО, криптовалют, франчайзинга, высокотехнологичных стартапов, недвижимости, финтеха и цифровых финансовых активов.
На пяти параллельных потоках выступили свыше 130 экспертов, которые делились практическими кейсами и помогали участникам находить новые инвестиционные возможности.
Кульминацией мероприятия стала церемония награждения лауреатов Премии «Инвестмент лидерс». Экспертный совет отметил лучших представителей финансового и инвестиционного сектора, среди которых: АО «Позитив Текнолоджиз», Цифра брокер, УК «Первая», ПАО «ИВА», УК «Альфа-Капитал», БКС Мир инвестиций, АО «Свой Банк», ООО «СОВЕТНИК А», СДЭК, МФК «Лайм-Займ», АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», Газпромбанк (Акционерное общество), Первоуральскбанк, ООО СК «Росгосстрах Жизнь», ООО «ИК „Фонтвьель“, ПАО „Банк „Санкт-Петербург“ (БСПБ), ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), ООО „Ред Софт“, Госкорпорация „Росатом“, УК „РСХБ Управление Активами“.