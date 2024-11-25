Лидеры инвестиционного рынка: названы лауреаты IV Премии «Инвестмент лидерс»

17 ноября завершился IV ежегодный форум «Инвестмент лидерс», который собрал более 3000 участников и стал важнейшим событием года для инвестиционного сообщества. Форум объединил профессионалов из сфер фондового рынка, АйПиО, криптовалют, франчайзинга, высокотехнологичных стартапов, недвижимости, финтеха и цифровых финансовых активов.