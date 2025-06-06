Курс на эффективность: «Авито» представил новый рекламный кабинет

Ежемесячно классифайд «Авито» посещают свыше 72 миллионов человек. Чтобы компаниям было проще найти среди них именно своего клиента, для них запустили новый рекламный кабинет.
«Очень важно сделать так, чтобы клиенты приходили в единое пространство, видели всю аналитику и могли максимально быстро и комфортно с точки зрения интерфейса запускать рекламу внутри», — рассказал старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель.
На запуск кампании в кабинете понадобится всего 15 минут и бюджет от пяти тысяч рублей. Достаточно лишь заполнить необходимые формы. Промаркирует креативы сама система.
«Аукцион начинается от рубля за клики, и в целом это дает возможность работать с нашей большой аудиторией и закупать там рекламу. „Авито“ — это 72 миллиона человек, это огромная аудитория, которой можно показывать рекламу. Это большие охватные форматы и нативные перформанс-форматы. И самое главное — это огромное количество таргетингов», — рассказал директор «Авито Реклама» Яков Пейсахзон.
Запуск нового рекламного кабинета стал частью долгосрочной стратегии классифайда. В первом квартале 2025 года рекламодатели увеличили инвестиции в имиджевые кампании на 56% по сравнению с прошлым годом.
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