Курс на эффективность: «Авито» представил новый рекламный кабинет

Ежемесячно классифайд «Авито» посещают свыше 72 миллионов человек. Чтобы компаниям было проще найти среди них именно своего клиента, для них запустили новый рекламный кабинет .

«Очень важно сделать так, чтобы клиенты приходили в единое пространство, видели всю аналитику и могли максимально быстро и комфортно с точки зрения интерфейса запускать рекламу внутри», — рассказал старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель.

На запуск кампании в кабинете понадобится всего 15 минут и бюджет от пяти тысяч рублей. Достаточно лишь заполнить необходимые формы. Промаркирует креативы сама система.