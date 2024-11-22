Курс доллара подскочил до 103 рублей на международном рынке Forex
Курс доллара в пятницу, 22 ноября, поднялся до 103 рублей на международном рынке Forex. Об этом сообщил РБК.
На российском межбанковском рынке «американец» по данным на 11:03 составлял 103,225 рубля, прибавив 2,12%.
ЦБ установил официальный курс американской валюты на 22 ноября на уровне 100,6798 рубля.
Утром исторический рекорд также побил курс биткоина. Криптовалюта достигла отметки в 99 тысяч долларов.
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