Курс доллара подскочил до 103 рублей на международном рынке Forex

Курс доллара в пятницу, 22 ноября, поднялся до 103 рублей на международном рынке Forex. Об этом сообщил РБК .

На российском межбанковском рынке «американец» по данным на 11:03 составлял 103,225 рубля, прибавив 2,12%.

ЦБ установил официальный курс американской валюты на 22 ноября на уровне 100,6798 рубля.

Утром исторический рекорд также побил курс биткоина. Криптовалюта достигла отметки в 99 тысяч долларов.