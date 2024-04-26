Курс доллара на открытии торгов превысил 92 рубля, но снова пошел на спад | 360°

26 апреля 2024, 08:29
Курс доллара на открытии торгов превысил 92 рубля, но снова пошел на спад
Курс доллара на Мосбирже повысился до 92,19 рубля
Утром 26 апреля доллар укрепился до 92,19 рубля, но затем пошел на спад. Об этом сообщило агентство «Прайм».
К моменту открытия торгов на Мосбирже курс доллара составлял 92,19 рубля. По состоянию на 07:07 американская валюта с расчетами «завтра» подешевела до 91,91 рубля.
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Курс евро опустился на девять копеек, до 98,57 рубля. По отношению к юаню российская валюта сдала свои позиции, так как он прибавил одну копейку и подскочил до 12,66 рубля.
Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский спрогнозировал повышение курса доллара на фоне инфляции в США. Он объяснил, что Федеральная резервная система откажется от снижения ключевой ставки, но в Европе регулятор ослабит хватку. Специалист предупредил, что к августу американская валюта прибавит еще до 4%. В середине апреля курс доллара впервые за полгода превысил 94 рубля.
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