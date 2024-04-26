Курс доллара на открытии торгов превысил 92 рубля, но снова пошел на спад | 360°

Деньги 26 апреля 2024, 08:29 Курс доллара на открытии торгов превысил 92 рубля, но снова пошел на спад Курс доллара на Мосбирже повысился до 92,19 рубля РИА «Новости»

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Утром 26 апреля доллар укрепился до 92,19 рубля, но затем пошел на спад. Об этом сообщило агентство «Прайм».

К моменту открытия торгов на Мосбирже курс доллара составлял 92,19 рубля. По состоянию на 07:07 американская валюта с расчетами «завтра» подешевела до 91,91 рубля.

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Курс евро опустился на девять копеек, до 98,57 рубля. По отношению к юаню российская валюта сдала свои позиции, так как он прибавил одну копейку и подскочил до 12,66 рубля.

Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский спрогнозировал повышение курса доллара на фоне инфляции в США. Он объяснил, что Федеральная резервная система откажется от снижения ключевой ставки, но в Европе регулятор ослабит хватку. Специалист предупредил, что к августу американская валюта прибавит еще до 4%. В середине апреля курс доллара впервые за полгода превысил 94 рубля.