Крупные банки принялись без предупреждения обнулять лимиты по кредиткам россиян

Крупные банки начали массово снижать лимиты по кредитным картам россиян. По информации «Известий» , лимиты обнуляются внезапно — без уведомлений и объяснений.

На ситуацию изданию пожаловались клиенты ВТБ, Почта Банка и Ренессанс Банка. В некоторых случаях карты блокировались уже после изменения лимита. Его снижение в кредитных организациях объясняли необходимостью выравнивания финансовых показателей и сокращения резервов.

Подобные меры особенно затрагивают клиентов, которые активно пользуются кредитками и выплачивают задолженность в беспроцентный период, отметил гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Дело в том, что такие заемщики, по сути, пользуются деньгами банка бесплатно, в то время как организации привлекают средства на рынке в среднем под 14% годовых.

То есть для банков это делает надежных клиентов экономически невыгодными.