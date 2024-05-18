Крупную сделку IKEA в России признали безнравственной | 360°

Деньги 18 мая 2024, 11:02 Крупную сделку IKEA в России признали безнравственной Суд признал безнравственным перевод IKEA средств из России за границу IMAGO/Manfred Segerer / Global Look Press

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Арбитражный суд Московской области признал сделку IKEA на 12 миллиардов рублей «противной основам правопорядка или нравственности». Об этом сообщил «Коммерсант».

«Яндекс Маркет» в ноябре 2022 года выкупил товарные запасы, оставшиеся после ухода шведского бренда с российского рынка. Но оказалось, что оплату 12,9 миллиарда рублей произвели на зарубежные счета.

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ФНС признала сделку ничтожной и позволила суду взыскать в доход государства все полученные сторонами средства.

IKEA объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. В феврале 2024-го стало известно, что торговые площади шведской сети достанутся маркетплейсу «Мегамаркет».