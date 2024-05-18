Крупную сделку IKEA в России признали безнравственной | 360°

18 мая 2024, 11:02
Крупную сделку IKEA в России признали безнравственной
Суд признал безнравственным перевод IKEA средств из России за границу
Арбитражный суд Московской области признал сделку IKEA на 12 миллиардов рублей «противной основам правопорядка или нравственности». Об этом сообщил «Коммерсант».
«Яндекс Маркет» в ноябре 2022 года выкупил товарные запасы, оставшиеся после ухода шведского бренда с российского рынка. Но оказалось, что оплату 12,9 миллиарда рублей произвели на зарубежные счета.
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ФНС признала сделку ничтожной и позволила суду взыскать в доход государства все полученные сторонами средства.
IKEA объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. В феврале 2024-го стало известно, что торговые площади шведской сети достанутся маркетплейсу «Мегамаркет».
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