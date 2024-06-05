Криптовалютный эксперт Бурова заявила, что присвоение майнингу ОКВЭД позволит индустрии комфортнее работать в РФ

Если майнинг признают официальным видом деятельности, то это сделает индустрию в России более комфортной. Об этом «Известиям» рассказала директор по коммуникациям криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова.

Она подчеркнула, что вопрос назрел давно. Потому что Россия занимает второе место в мире по объему майнинга биткоина.

«Присвоение ОКВЭД позволит индустрии комфортнее работать внутри России, устанавливать отраслевые стандарты, получать специальные условия в энергопрофицитных регионах», — рассказала Бурова.

Она добавила, что это принесет пользу бюджету. Кроме того, теневым майнерам придется выйти на свет и начат платить налоги.