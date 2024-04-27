Криптоэксперт Торопцев спрогнозировал падение курса биткоина в мае ниже 60 тысяч долларов | 360°

Деньги 27 апреля 2024, 14:54 Криптоэксперт Торопцев спрогнозировал падение курса биткоина в мае ниже 60 тысяч долларов

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Криптоэксперт Антон Торопцев предположил, что в ближайший месяц биткоин вряд ли перейдет к существенному росту. Однако волатильность сохранится, отметил специалист в беседе с «Газетой.ru».

По его мнению, в мае 2024 года курс может опуститься ниже 60 тысяч долларов (более 5,5 миллиона рублей). Сценарий с увеличением до 70 тысяч долларов (почти 6,5 миллиона рублей) Торопцев счел маловероятным.

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Он также добавил, что основное влияние на рынок криптовалют продолжит оказывать денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США.