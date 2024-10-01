Криптоэксперт Рунец заявил, что Россия может опередить США по объему промышленного майнинга

Россия может обойти США по объемам промышленного майнинга благодаря использованию попутного нефтяного газа (ПНГ), заявил «Известиям» генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
Он отметил, что с принятием нового закона о майнинге нефтегазовые компании начали оптимизировать свои стратегии, находя синергию с майнинг-компаниями. ПНГ будет утилизироваться через дата-центры, обеспечивая выработку электроэнергии для центров обработки данных на удаленных месторождениях.
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