Криптоэксперт Рунец заявил, что Россия может опередить США по объему промышленного майнинга

Он отметил, что с принятием нового закона о майнинге нефтегазовые компании начали оптимизировать свои стратегии, находя синергию с майнинг-компаниями. ПНГ будет утилизироваться через дата-центры, обеспечивая выработку электроэнергии для центров обработки данных на удаленных месторождениях.