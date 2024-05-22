Криптоэксперт Райан Ли спрогнозировал курс биткоина в районе 68 тысяч долларов в июне

В июне курс биткоина может достигнуть отметки в 68 тысяч долларов. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по криптовалютам Райан Ли.

По его словам, сейчас негативное давление на биткоин, вызванное продажей ETF, заканчивается. Ли пояснил, что биткоин-ETF — торгуемый на бирже фонд, в который входит только биткоин.

«Покупая доли такого фонда, инвесторы могут зарабатывать на росте курса криптовалюты. Если в мае будет наблюдаться тенденция чистого притока, цены биткоина могут иметь импульс для восстановления», — процитировал kp.ru эксперта.

Данные Coindesk гласят, что утром 21 мая курс биткоина вырос более чем на 5%.