Краткосрочные банковские депозиты назвали защитными финансовыми инструментами

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов рассказал «Ленте.ру» , что в условиях нестабильности на рынке инвесторам стоит присмотреться к защитным финансовым инструментам.

По его словам, к ним относятся краткосрочные банковские депозиты, облигации с плавающей ставкой и фонды денежного рынка, пишет Ura.ru.

Специалист уточнил, что краткосрочные вклады меньше зависят от факторов роста ставки, поэтому на данный момент они могут оказаться наиболее выгодным вариантом для вложений. Также Абрамов посоветовал присмотреться к ценным бумагам с плавающим купоном, включая государственные облигации и долговые обязательства надежных корпораций. Такой подход позволит минимизировать риски при возможном изменении денежно-кредитной политики регулятора.

Третьим способом защиты сбережений эксперт назвал фонды денежного рынка. Он подчеркнул, что доходность этих инструментов также в меньшей степени зависит от возможного повышения процентных ставок.