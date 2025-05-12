KP.RU: узнать об остатках на счетах умершего родственника можно через запрос в ФНС

Россияне хранят на банковских счетах более 60 триллионов рублей, и часть этих средств лежит без движения уже много лет. Такие «забытые» деньги представляют собой лакомый кусочек для банкиров. Они формируются из незначительных остатков на счетах клиентов, средств умерших или покинувших страну граждан, а также клиентов, находящихся на лечении или в местах лишения свободы. Об этом написал сайт kp.ru .

По оценкам, в банках может лежать до триллиона рублей забытых денег. Это немалая сумма, которая могла бы принести пользу экономике страны. Для сравнения — сегодня в Фонде национального благосостояния хранится около 12 триллионов рублей.

Федеральная налоговая служба располагает данными о банковских и инвестиционных счетах граждан. Наследники могут обратиться к нотариусу с просьбой возобновить наследственное дело и направить запрос в ФНС, чтобы узнать, есть ли остатки на счетах умершего родственника. В случае обнаружения средств нотариус выдает свидетельство о наследстве. Услуги нотариуса стоят недорого — от 100–200 рублей, но за выдачу свидетельства о праве на наследство взимается госпошлина в размере 0,3% от стоимости имущества, но не более 100 тысяч рублей.

В других странах забытые деньги идут на благотворительность или помощь нуждающимся. В США, например, бесхозные вклады отправляют на благотворительные программы в регионе, где был открыт счет.