KP.RU: банки снижают процент по ипотеке зарплатным клиентам и за электронную регистрацию сделки

Несмотря на то, что с 1 июля программа льготной ипотеки официально завершается, сэкономить на кредите на покупку жилья все-таки можно. Об этом сообщил сайт KP.RU.

Банки готовы предлагат различные «пряники» при ряде условий. В частности, на скидку в 0,5% в большинстве кредитных организаций могут рассчитывать зарплатные клиенты.

Кроме того, еще 2% можно сэкономить, если застраховать жизнь и право собственности. Наконец, еще 0,3% — за регистрацию электронной сделки. Таким образом, можно оформить ипотеку со ставкой от 10,5%.

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